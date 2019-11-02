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Yaramazlara biraz batar!

Koton, tepkiler üzerine geri adım attı: Çalışma şartları iyileştirilecek

Hızlı giyim firması Koton, çalışanlarının uzun süredir devam eden protestolarının sonunda çalışma şartlarının iyileştirileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Farklı kesimlerden gelen tepkiler ve sosyal medyada başlatılan protesto kampanyaları karşısında geri adım attığını duyuran Koton’dan yapılan açıklamada, yemek ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılacağı, vardiyanın sabitleneceği ve prim prosedüründeki sayım eksiği uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

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Açıklamada, çalışma koşullarını protesto ettikleri için tazminatsız olarak işten atılan işçilerin akıbetine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.


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