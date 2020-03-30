Koton karşılıksız çeki için ‘cumhurbaşkanı kararıyla mücbir sebep’ şerhi istedi

ALİ YILMAZ

Giyim firması Koton, bankalara gönderdiği yazıda karşılıksız kalabilecek çekleri için ‘Cumhurbaşkanlığı ilke kararı gereği mücbir sebep’ şerhi düşülmesini talep etti.

Türkiye’nin en büyük perakende giyim markalarından biri olan Koton’dan bazı bankalara gönderilen yazıda, corona virüsü nedeniyle yaşanan zorluklara işaret edildi. Yazıda, Türkiye’deki 310 mağazanın 19 Mart sabahı geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yazıda yurt dışındaki 200 mağazanın da ilgili ülkelerin aldığı kararlar doğrultusunda kapatıldığı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanlığı ilke kararı gereği…

Yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kredi ödemede temerrüde düşen firmalar için ‘mücbir sebep’ notu düşülmesini istediği belirtilerek şöyle dendi: “Cumhurbaşkanlığı ilke kararı, ekonomik önlem paketleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun mücbir sebep ile ilgili hükümleri nazara alınarak bankanızdan keşide edilen veya bankanıza takasa sunulan çeklerin arkasına ‘karşılıksızdır şerhi düşülmeksizin Cumhurbaşkanlığı ilke kararı gereği mücbir sebep’ şerhinin düşülmesini saygılarımızla talep ederiz.”

Karşılıksız çıkan çekleri yazıldı

Yazı bankaya 24 Mart’ta gönderildi. Diken’in konuya yakın üç kaynaktan edindiği bilgiye göre, şirketin bu yazısına karşın karşılığı olmayan Koton’un çeklerinin arkası yazıldı. Çeklerin arkasına şirketin talep ettiği şerh yazısı düşülmedi.

30 Nisan’a kadar icra takibi ve iflas talepli dava açılamayacağı için karşılıksız çıkan çekler için herhangi bir işlem yapılmayacak.

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Yarı hissesi yabancılarda

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Yılmaz Yılmaz ile eşi Gülden Yılmaz’un kurduğu Koton ilk mağazasının 1988’de İstanbul’da açtı. 1996’da ilk yurt dışı mağazasını Münih’te açan şirketin yüzde 50 hissesi özel sermaye fonu Turkven’e 2012’de satıldı.