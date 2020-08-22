Kotil, ‘düzenli test’ ifadesine ‘açıklık getirdi’: Doktor talebi ve seyahat zorunluluğu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil’in ‘düzenli Covid-19 testi yaptırdığı’na dair paylaşımı tartışma yarattı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kotil, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajında, “Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

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Sağlık durumunun iyi olduğunu, karantinaya alındığını belirten yöneticinin paylaşımına yüzlerce tepki geldi. Türkiye’de Covid-19 testleri, virüsün bazı semptomlarını gösteren kişilere doktor onayının ardından yapılıyor. Günlük test sayısının düşük olduğu konusunda hükümete eleştiriler var.

Düzeltme geldi

Kotil, saatler sonra ikinci bir mesaj paylaşarak ‘düzenli test’ ifadesine açıklık getirmek istedi.

Kotil şunları kaydetti: “Değerli dostlar, sizden çok sayıda destek mesajı aldım. Allah razı olsun. Durumum iyi. Bugüne kadar gerek seyahatlerin getirdiği zorunluluklar, gerekse doktorların talebi üzerine toplam üç kez test yapıldı. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.”