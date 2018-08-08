‘Kota’ krizi: Bilkent Üniversitesi’nde tiyatro jürisi ile okul yönetimi karşı karşıya

Bilkent Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne alınacak öğrenci sayısı, okul yönetimiyle öğretim görevlilerini karşı karşıya getirdi.

Hürriyet’in haberine göre Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlileri Özlem Ersönmez, İlham Yazar, Meltem Keskin ve Mehmet Cem Emüler istifa etti. İstifa gerekçesi olarak da bölüme sekiz öğrenci seçtiklerine rağmen kendilerine haber vermeden iki öğrencinin daha listeye eklenmesini gösterdiler.

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‘Emeklerimiz hiçe sayıldı’

Öğrencileri seçen jüri üyelerinden Özlem Ersönmez, sınavdan önce üniversiteyi “Yetenekte kota olmaz, yeteneğin bir değeri kalmaz” diyerek ikna ettiklerini ifade etti.

“Bundan sonra kota konusunda baskı yapılmayacağı ile ilgili bilgi verildi. Sekiz kişi alınacağı üzerinde anlaşıldı. Açıklamadaki gibi 10 kişi diye bir şey yok” diyen Ersönmez, jüri olarak sekiz kişiyi belirlediklerini, daha sonra iki öğrencinin daha davet edildiğini sosyal medyadan öğrendiklerini kaydetti.

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Ersönmez şunları söyledi: “Arkamızdan bu iş çevrildiği için kabul etmiyorum. Biz sanatçı yetiştiriyoruz. 10 kişi mezun etmenin bir anlamı yok. Üç kişi, bir kişi mezun edersiniz ama onlar tiyatroya katkıda bulunurlar. Biz yetenekli öğrenci seçiyoruz. Yetenekli bulabilseydik 10 kişi de alırdık. Emeklerimizi, profesyonelliğimizi hiçe saydılar. Bu yüzden istifa ettik.”

‘Bilgi verdik’

Dekanlık ise iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı: “Jürinin onayladığı sekiz kişilik liste hiçbir şekilde değiştirilmemiştir. Bu bahsi geçen iki aday listeye sonradan eklenmemiş, kontenjanın 10 kişi olarak kalması durumunda okula kabul edilecekleri jürinin bilgisi dahilinde olmuştur. Jüri üyeleri sınav sürecinde kontenjanın 10 kişi olduğuna dair bilgilendirilmiştir. Bölümümüzde yarı zamanlı olarak ders veren jüri üyeleri, fakülte yönetimi olarak sınav dönemi başında aldığımız kontenjan kararına saygı göstermeyerek, kurumumuza karşı bir karalama kampanyası başlatmışlardır.”