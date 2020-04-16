‘Köstebek’ olduğundan şüphelenilen eski istihbarat polisini çete öldürmüş

ALİ YILMAZ

Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianamede eski bir polisin ‘köstebek’ diye örgüt elemanları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: DHA

374 sayfalık iddianame, İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yargılama başladı. Tutuklu Sedat Şahin’in ‘bir numaralı sanık’ olarak yargılandığı davada, örgütün işlediği iddia edilen suçların arasında iki cinayet de yer aldı.

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Polislikten atıldı

İddianamede adı geçen iki kişiden polis Şeref Akbaş, 16 Haziran 1997’de İstanbul’da İstihbarat Şube’de çalışmaya başladı. Ancak mesleğe başladıktan 15 ay sonra atıldı. Akbaş, meslekten atıldıktan bir yıl sonra İstanbul’da bir yağma suçuna karıştığı için tutuklandı.

Akbaş, 2004’te tahliye olmasının ardından Şahinler suç örgütüyle temasa geçti. Örgütün içinde yer almaya başlayan Akbaş’a dair ilk şüphe, Şahinlerle kavgalı Sarallar grubunun bir saldırısında, Akbaş’ın hedef alınmaması sonrası oluştu.

Akbaş, ‘köstebek’ olarak görüldü

Saldırıdan birkaç gün sonra, 23 Ekim 2005’te, Şahinler grubu üyesi Cüneyt Koçak, Sarallar grubu tarafından vurularak öldürüldü. Bu saldırı sonrası Şahinler, grupta bir köstebek olduğu, Koçak’ın yerini Sarallara Akbaş’ın bildirdiği yönünde bir değerlendirme yaptı.

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Cesetler boya fabrikasına gömüldü

İddianameye göre Sedat Şahin’in talimatıyla Şeref Akbaş ve beraberindeki Mehmet Altuntaş, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa semtinde bulunan bir eve çağrıldı. İkili, evde başlarına kurşun sıkılarak öldürüldü. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık ‘Fatih’, Akbaş ve Altuntaş’ın cesetlerinin, Kartal’daki boş bir boya fabrikasına gömüldüğünü anlattı.

Altı kişiye ‘cinayet’ suçlaması

Akbaş ve Altuntaş’ın ölümüne ilişkin, Eyüp Sökücü, Halis Kocaman, Zühtü Kocaman, Menderes Ak, Kemal Demirkaya ve Sedat Şahin, 17 Kasım 2017’de tutuklandı.