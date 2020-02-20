Kosova’dan getirilen ‘FETÖ’ sanıklarına 37 buçuk yıla kadar hapis istemi

2019 yılı için Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten firmaya 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldığı, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten firmaya da 2.5 milyar lirayı aşkın ödeme yapılacağı belirtildi.