Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kosova’dan getirilen ‘FETÖ’ sanıklarına 37 buçuk yıla kadar hapis istemi

MİT’in operasyonuyla Kosova’dan Türkiye’ye getirilen ‘FETÖ’ şüphelilerinden ikisinin davasında mütalaa açıklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mütalaada Mustafa Erdem hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetici olmak’ suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Reklam

Bir diğer sanık Yusuf Karabina’ya da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘FETÖ’nün yurt dışı yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında MİT, Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda altı kişiyi Mart 2018’de Türkiye’ye getirmişti.

SON HABERLER

Yeni köprülere ‘garanti’ ödemesi 5.5 milyar lirayı geçecek

2019 yılı için Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten firmaya 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldığı, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten firmaya da 2.5 milyar lirayı aşkın ödeme yapılacağı belirtildi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...