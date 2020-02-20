Kosova’dan getirilen ‘FETÖ’ sanıklarına 37 buçuk yıla kadar hapis istemi

MİT’in operasyonuyla Kosova’dan Türkiye’ye getirilen ‘FETÖ’ şüphelilerinden ikisinin davasında mütalaa açıklandı.
Mütalaada Mustafa Erdem hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetici olmak’ suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.
Bir diğer sanık Yusuf Karabina’ya da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
‘FETÖ’nün yurt dışı yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında MİT, Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda altı kişiyi Mart 2018’de Türkiye’ye getirmişti.