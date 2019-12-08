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Yaramazlara biraz batar!

Kosova, Nobel’in Handke’ye verilmesi nedeniyle töreni boykot edecek

Kosova’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke’ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık’taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: reuters

Peter Handke, Yugoslavya iç savaşında Sırpları açıkça desteklemiş, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

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Arnavutluk büyükelçisinden de benzer bir adım atmasını beklediklerini vurgulayan Pacolli, “Kosova bu yıl Stockholm’de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacak. Büyükelçimiz Sayın Shkendije Geci Sherifi’nin, Nobel Ödülü’nü tartışmalı kazananı ve Milosevic’in dostu, onun politikalarının destekçisi olan Peter Handke’den dolayı bu etkinliği boykot edeceğini bildiriyorum” dedi.

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi’nin iki üyesi de ödülün Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmişti, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı.

Türkiye’den de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı tepkilerini dile getirmişti.

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