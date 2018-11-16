Kosova Büyükelçisi Kılıç’ın yaralandığı kazada üç kişi hayatını kaybetti

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada üç kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç’ın da yaralandığı belirtildi.

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres’in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Reklam

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından gelen bilgilerde ise ölü sayısının üçe çıktığı belirtildi.

Gazetenin, Priştine bölge polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya üç araç karıştı.

Reklam

Priştine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan büyükelçinin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.