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Yaramazlara biraz batar!

Kosova başbakanından ‘şınav’ şov

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Kosova Güvenlik Gücü’nü (FSK) ziyareti sırasında subaylarla şınav çekti. 51 yaşındaki Başbakan, 50’den fazla şınav çekerek büyük alkış aldı.

Fotoğraf: DHA

1998-1999’daki Kosova Savaşı’ndan Sırplara karşı gösterdiği mücadele nedeni ile halkın ‘Rambo’ diye nitelediği Haradinay, FSK’nın orduya dönüşmesinin birinci yılı nedeniyle Priştine’deki Adem Yaşarı askeri üssünü ziyaret etti.

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Askerlere hitap eden, onlarla yemek yiyen, komutanlardan bilgi alan Haradinay eğitim yapan subayların yanına gidince şınav çekti.

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