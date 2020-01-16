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Yaramazlara biraz batar!

Köşe yazısına konu edilen kişinin babasının hastalığını yazan gazeteye 125 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) bir köşe yazısına konu edilen kişinin babasının, kanser tedavisi gördüğünün yazılmasını ihlal sayarak gazetenin 125 bin lira ceza ödemesine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Köşe yazısında babasının kanser tedavisi görmesi nedeniyle işinden ayrıldığı ifadesine yer verilen şahsın şikayeti üzerine durumu değerlendiren KVKK internet sitesinde paylaştığı kararda şu ifadelere yer verdi:

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Babası kanser olduğunu bilmiyordu, gazeteden öğrendi

  • Bir gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin bir habere yer verildiği dolayısı ile ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı,
  • İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği…

Kararda, haberde sağlık verisinin paylaşılmasında kamu yararı bulunmadığı vurgulanarak bu durumda çatışan haklar bakımından kişisel hakların ifade özgürlüğüne üstün geldiği belirtildi.

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