Koruyucu malzeme sıkıntısı çeken Alman aile hekimleri çıplak poz vererek durumu protesto etti

Alman aile hekimleri, koruyucu ekipman sıkıntısı çektiklerini çıplak poz vererek duyurdu ve durumu protesto etti.

Aile hekiminin elindeki dövizde, ‘Bu Yeterli mi’ yazıyor. Fotoğraflar: Blanke Bedenken

‘Mahrem yerlerini’ steteskop, tuvalet kağıdı gibi şeyler kullanarak kapatan aile hekimlerinin fotoğrafları, ‘Blanke Bedenken’ (Çıplak Kaygılar) adlı internet sitesinde yayınlandı.

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Pozlarla birlikte, “Biz sizin aile hekimleriniz. Sizi güvenli şekilde muayene edebilmemiz için koruyucu malzemeye ihtiyacımız var. Elimizdeki kısıtlı malzeme biterse bu fotoğraflardaki gibi olacağız. Korunmasız durumdayız. Siyasiler destek vermeli” mesajı payaşıldı.

CNN International’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, “Covid-19 nedeniyle dünyada eldiven, maske, önlük, solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor. Geçen hafta 133 milyon maske dağıttık” dedi.

Protestonun iham kaynağının, Fransa’da, muayenehanesinin önünde koruyucu malzeme sıkıntısına dikkat çekmek için çıplak poz veren Alain Colombie adlı doktor olduğu belirtildi.

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Pazartesi günü Çin’den Almanya’ya 10 milyon maske yollandı. 15 milyon maske daha bekleniyor.

Geçen hafta bazı dükkanların açılmasını da içerecek şekilde kısıtlamaları gevşeten Almanya’da kamusal alanda maske takmak zorunlu hale getirildi.

6 bin 314 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da 159 bin 934 vaka var.