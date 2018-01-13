Korumaya alınan kızıl şahini öldüren kadına 9 bin lira ceza

Malatya’da korumaya alınan kızıl şahini öldüren kadına 8 bin 909 lira para cezası verildi.

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, şahini öldürdükten sonra fotoğrafını “Açıklamam yapmama gerek var mı düşmanlarıma” yazarak sosyal medyadan paylaştı. Kadının omzunda bir de tüfek olduğu görüldü.

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Paylaşım üzerine harekete geçen ekipleri kadının kimliğini belirleyerek ceza kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15’inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü şu bilgileri verdi: “Sosyal medya üzerinde öldürmüş olduğu kızıl şahinin fotoğraflarını yayınlayan kadına, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme araştırma sonrasında kimlik tespit yapılarak, koruma altındaki kızıl şahinin öldürmesi nedeniyle Malatya şube müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar çerçevesinde 909 lira idari, 8 bin lira tazminat olmak üzere 8 bin 909 lira para cezası uygulanmıştır.”