Korumasız halde duran 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Bursa’da taksi durağının yanında korumasız vaziyette bulunan 2 bin yıllık lahit İznik Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Müdürlük yetkilileri, İznik ilçesindeki Ayasofya’nın bahçesinde, Roma döneminden kalma lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine harekete geçti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi’ne kaldırıldı.

Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.