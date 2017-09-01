Korumalarına açılan davaya ‘skandal’ diyen Erdoğan’dan ABD yargısına: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde kavgaya karıştıkları gerekçesiyle üç korumasına daha dava açılmasını “Başlı başına skandal” olarak değerlendirdi.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Reklam

Erdoğan’ın korumaları ve destekçileri protestoculara ‘dayak atmış’, kavgaya katılan iki Türk tutuklanırken, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son olarak, Erdoğan’ın üç korumasına daha dava açıldı.

‘Skandal’

Bayram namazı çıkışında konuşan Erdoğan, korumaları hakkında verilen kararı “Başlı başına skandal” olarak niteledi: “Amerika’da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu’na gelen misafirleri ABD’nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. ABD koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü PKK’nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı?”

‘Anlamakta zorlanıyorum’

Korumalarının ‘saldırılar’ karşısında görevlerini ‘ifa ettiğini’ kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Oradaki savcılık makamı Obama döneminden kalma bir savcıdır ve şu anda böyle bir iddia hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde de, orada da fırsat bulursak Sayın Trump’la da ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları gerekli görüşmeleri sürdürüyorlar.”

Amerika’nın ‘FETÖ’den sonra PKK’yı da koruduğunu öne süren Erdoğan, “Ben Amerika’nın tüm bu gelişmeler karşısında ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum” diye konuştu.