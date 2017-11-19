Korumaları stat görevlileriyle kavga eden bakan Özhaseki’den özür: Bilmiyordum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası ‘yasak‘ olmasına rağmen soyunma odasına girerken, Kayserili bakanın korumalarıyla görevliler arasında tekme tokat kavga çıktı.



Ankara’da 2-1 kazandıkları maçtan sonra Kayserisporlu futbolcuları kutlamak için soyunma odasına girmek isteyen Özhaseki’ye güvenlik görevlileri sadece sporcuların giriş yapabileceği bariyerin önünde durdurup izin vermedi.

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Daha sonra bakanın ısrarlı ‘rica’sı üzerine izni veren görevliler, bu kez bakanın ardından odaya girmek isteyen özel kalem müdürü ve korumalara engel oldu.

Bunun üzerine korumalar ve özel güvenlik arasında soyunma odasının kapısında önce tartışma, sonra tekme tokak kavga çıktı.

‘Yasak olduğunu bilmiyordum’

Kavganın sakinleşmesinin ardından Mehmet Özhaseki şunları söyledi: “Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiler. Keşke yapmasalardı. Bunlar yakışmıyor. Golden sonra bile ‘Kesin sesinizi oturun, ayıptır’ dedik. Özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekten içeri girmemin yasak olduğunu bilmiyordum. Yıllarca yöneticilik yaptım, bilmiyordum. Meraklısı da değilim. Ben kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum. Hocayı tebrik edip çıktım. Kurallara aykırı olduğunu gerçekten bilmiyordum, özür dilerim.”