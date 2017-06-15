Korumalara tutuklama kararı çıkmasının ardından ABD büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Amerikan elçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ‘uyarı’ yapıldı.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Olayın ardından iki Türk tutuklanmış, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Erdoğan da bu akşam ABD’ye “Bu nasıl hukuk” sözleriyle seslenmişti.

Önce Erdoğan sonra dışişleri

Erdoğan’ın sözlerinden sadece birkaç saat sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’ın bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, tutuklama kararının ‘kabul edilemez olduğunun bildirildiği’ aktarıldı.

Bakanlık, “ABD makamları kararı bağımsız ve tarafsız değil. Saldırılara ABD makamlarınca göz yumuldu. Olaylardan vatandaşlarımız sorumlu tutulamaz” değerlendirmesinde bulundu.