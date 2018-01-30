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Yaramazlara biraz batar!

Koruma yasasını beklerken: İşadamı 15 bin liraya yaban keçisi avlama hakkı aldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne 15 bin lira ödeyen Erzincanlı iş adamı İshak Kaçmaz’a 10 gün süre içinde bir yaban keçisi avlama hakkı verildi.

Fotoğraf: DHA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrası av turizm sezonu açıldı. 15 bin lirayı ödeyen iş adamı Artvin’de rehberler eşliğinde çıktığı avda, yaban keçisi avladı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yaptı.

Çalışma ile bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlendi, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede av turizmi başladı.

Kendisine eşlik eden rehber Sebahattin Yılmaz ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte Artvin’in Ortaköy köyü kırsalına çıkan iş adamı İshak Kaçmaz, avın ikinci gününde çıktığı 2 bin rakımlı tepede 8 saat bekledikten sonra 450 metreden hedef aldığı yaban keçisini avladı. Kaçmaz, avladığı keçinin boynuzundan tutarak poz verdi. Avcılığı sevdiğini anlatan iş adamı İshak Kaçmaz, zorlu bir doğa tırmanışının ardından avı başarıyla tamamladığını söyledi.

2 bin 200 avlak var

‘Yasal sınırlar içinde’ avlanan avcılar Av Yönetimi Bilgi Sistemi’ne (AVBİS) girerek, kota alıp avcılık yapabiliyor.

Türkiye’de 2 bin 200’ün üzerinde avlak sahası bulunurken, bunların bazılarının devlet, bazılarının içinde özel sahalar da olmak üzere genel avlaklar bulunuyor.

2017 yılının ağustos ayında başlayan av sezonu 25 Şubat’ta sona erecek.

2017 ‘gelirleri’

AVBİS verilerine göre geçen yıl av turizmi kapsamında yaban keçisi kotalarından elde edilen gelir 596 bin 869 TL olurken, avlanma izin belgesi gelirleri 618 bin 287 TL oldu.

Avcılar, avlağı ve kotayı seçebiliyor

AVBİS ile avcıların sistem üzerinden kotasını seçerek, avlaklara giriş izni aldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, “Bu sistem sayesinde avcı hangi avlağa gidecek, hangi hayvan türünü avlayacak, ne kadar avlayacak, bunların hepsi sisteme kayıtlı” dedi.

Türkiye’nin zengin flora ve fauna özelliği olduğuna dikkat çeken Kamil, “Yaban hayatını korumak, bizim asli görevimiz. Bu görevleri de bütün ekiple birlikte özverili şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.

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