Koruma talep eden kadın eski eşi tarafından vurularak öldürüldü

Mersin’de Filiz Kaplan, bir yıl önce boşandığı eski eşi Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde meydana geldi.
Mersin Üniversitesi’nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı.
Sokakta yürüdüğü sırada bir yıl önce boşandığı eski eşi Murat C.’nin silahlı saldırısına uğradı. Murat C. otomobilile kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat C.’yi kısa sürede gözaltına aldı.
Yakınlarının ifadelerine göre Murat C., Kaplan’ı defalarca tehdit etmiş, Kaplan da devletten koruma talep etmişti.