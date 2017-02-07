Koruma kurulundan ‘tünel’ uyarısı: İzin alınmadan fiziki uygulama yapılmasın

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ‘Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri’ olarak adlandırılan proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ‘uyardı’: İzin alınmadan fiziki uygulama yapılmasın.

‘Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri’ olarak adlandırılan proje Mayıs 2016 yılında İstanbul büyükşehir belediye meclisinde CHP’li üyelerin itirazlarına karşın oy çokluğuyla kabul edilmişti. Etüt çalışmaları devam eden projeye göre Beşiktaş’tan Sarıyer’e kadar aralıklı olarak yer üstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden bölgesinde yeniden yer altına girerek Zekeriyaköy’ün altından geçiyor ve 3’üncü köprüyle birleşerek yer üstüne çıkıyor.

Söz konusu proje için Maçka Parkı’nın bir bölümü çitlerle çevrilmişti.

Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinden sorumlu olan kurul, tünelin yapımı için Maçka Parkı’nın güney girişini bariyerlerle kapatan belediyeyi ‘koruma bölge kurulu izni alınmadan herhangi bir inşa ve fiziki uygulama yapılmaması’ konusunda uyardı.

Maçka Parkı’nın bir kısmının çitlerle çevrilmesi üzerine avukatlar Eren Can ve Elvin Çerdik, 3 No’lu Koruma Kurulu’ndan projeyle ilgili bilgi talep etti. Talepleri inceleyen Kurul, ‘Dolmabahçe-Levazım-Armutlu-Ayazağa-Çayırbaşı Karayolu Tünel Projesi’ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne uyarı gönderdi.

Projenin kısmen Dolmabahçe Sarayı Saat kulesi ve Bezmi Alem Valide Sultan Camii Koruma alanları içerisinde olduğunun belirtildiği 7 Şubat tarihli yazıda, Boğaziçi Nazım İmar Planı’nda Boğaziçi Geri Görünüm bölgesinde ve kısmen de sit sınırları dışında kaldığı belirtildi. Koruma Kurulu belgelerin tamamlanmasının ardından konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti.