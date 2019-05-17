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Yaramazlara biraz batar!

Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de, güzellik uzmanı Gülistan K. , üç ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül’ü evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Gülistan K., Ergül’ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulunmuştu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül’ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gülistan K.’nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül’ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül’ün kaçtığı öğrenildi.

Ergül’ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.’yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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