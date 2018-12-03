‘Koruma’ hamlesi: Tarihi Yarımada için kültür varlıkları envanteri çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki Tarihi Yarımada’da yer alan kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışma başlattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre çalışma, tescilli eserlere yönelik verilerin bulunduğu listelerin bir araya getirilmesi ve karşılaştırılmasını içeriyor.

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Zira ilgili kurumlardaki listeler arasında farklılık bulunuyor.

Bu kapsamda bakanlık uzmanları Tarihi Yarımada’daki kültür varlıklarının yerinde olup olmadığına yönelik inceleme yapıyor.

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İnceleme sonucunda alandaki kültür varlığı sayısına ilişkin bir envanter oluşturulacak ve veriler haritaya yansıtılacak.

Böylece koruma amaçlı imar planlarının yeniden ele alınması mümkün olacak.