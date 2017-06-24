Koruma altındaydı: Türkiye’de nadir görülen firavun faresi öldürülüp çite asıldı 

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Türkiye’de nadir görülen ve koruma altına alınan firavun faresi (Herpestes ichneumon) öldürülüp iple bahçe çitine asıldı.

DHA’nın haberine göre Toprakkale’nin Tüysüz beldesinde kelebek keşfine çıkan amatör gözlemciler, Mısır’da yaygın olarak, Türkiye’de ise özellikle Hatay ve Osmaniye bölgesinde nadir görülen kedi büyüklüğündeki etçil kuyruksüren familyasından bir firavun faresinin bahçe çitine iple asıldığını fark etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı av komisyonunun kararıyla koruma altına alınan firavun faresinin avlanması yasaklanmıştı.