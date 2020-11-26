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Yaramazlara biraz batar!

Koruma altındaki yaban keçisi öldürüldü: 27 bin 777 TL para cezası

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisi öldürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kale bölgesinde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

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Bölgeye giden ekipler, inceleme sonrası yaban keçisini avlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yaban keçisini öldürdüğü tespit edilen kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ten 27 bin 777 TL idari para cezası uygulandı.

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