Koruma altındaki hayvanları avlayıp kesenler, 30 bin lira ceza ile serbest

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, koruma altındaki avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile tavşan avlayan üç avcı, 30 bin TL para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, üç kaçak avcıyı yakaladı. Fotoğraf: DHA

Nazımiye’de, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile iki tavşanı avlayan üç avcı suçüstü yakalandı. Denetim yapan ekipleri gören kaçak avcılar, avladıkları yaban keçisini kestikleri sırada olay yerinden kaçıp izlerini kaybetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, üç kaçak avcıyı, avda kullandıkları silahla birlikte Dokuzkaya köyü bölgesinde yakaladı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 30 bin lira para cezası uygulandı.