Koruma altındaki dağ keçilerini avlatmak için açılan ihale davalık oldu

Tunceli’de dağ keçilerini avlatmak için açılan ihale davalık oldu.

Fotoğraf: Independent Türkçe

Cumhuriyet’ten Kayhan Ayhan’ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz günü düzenleyeceği ihaleye karşı Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Malatya İdare Mahkemesi’nde dün dava açtı.

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Bölgedeki çengel boynuzlu dağ keçileri neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Girişimin avukatı Barış Yıldırım, ihale kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Karar ülkemizin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) muhalefet teşkil etmektedir. Yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin EK LİSTE II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri kategorisinde bulunmaktadır. Bu bakımdan yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisinin öldürülmesi yasaktır.”