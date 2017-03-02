Koruköy’de işkence gördüğü iddia edilen Abdi Aykut tutuklandı

Üç haftadır sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin’in Koruköy ilçesinde gözaltında işkence gördüğüne dair fotoğrafı kamuoyuna yansıyan Abdi Aykut tutuklandı.

Dihaber’de yer alan habere göre, Aykut dün akşam çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘örgüte yardım ve yataklık’ iddiasıyla tutuklandı.

Avukatı Rıdvan Alp, Aykut’un işkenceyle gözaltına alındığını vurgulayarak sağlığının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını söyledi: “Sağlık durumu çok kötü. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen savcı tutuklanmasını istedi. 18 Şubat tarihinde Aykut’un jandarma karakolunda işkence gördüğüne dair (CHP İstanbul Miletvekili) Sezgin Tanrıkulu bir fotoğraf paylaşmıştı. Biz de hastanede gördüğü tedavileri de mahkemeye sunduk. Zaten göğüs cerrahı uzmanı da 10 gün sonra tekrar kontrole gelmesi gerektiğin söylemişti raporlarda. Hastane evraklarından nasıl bir şiddete maruz kaldıkları belliydi. Sağlık durumu cezaevinde kalmaya elverişli olmadığını zaten ortaya koyuyor.”

Tutukluluk durumuna itiraz edeceklerini de söyleyen Alp, şöyle devam etti: “Dosyada gizlilik kararı olduğu için dosyada ne var ne yok bilmiyoruz. Gizlilik kararına da itiraz edeceğiz. Zaten somut bir delil de yok. Zorlama iddialar var. Tekrar tutukluluk kararına itiraz edeceğiz. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağız.”

Ne Olmuştu?

Koruköy’de 11 Şubat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıkulu’yu ‘terör propagandası’ yapmakla suçlamıştı.

Tanrıkulu ise Soylu’ya “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!” diye yanıt vermişti.

Fotoğrafa ilişkin yorum yapan Soylu, fotoğraftaki kişinin teröre ev sahipliği yaptığını öne sürmüştü: “O yaşlının bulunduğu evi biz beş aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var? Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil’e sor, git Karayılan’a sor da sana anlatsın ne olduğunu.”