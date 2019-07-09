Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kortun çimlerine zarar veren Serena Williams’a 8 bin sterlin ceza

Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nda sekizinci şampiyonluğu kovalayan ABD’li tenisçi Serena Williams (37), antrenmanda raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 8 bin sterlin (57 bin lira) para cezası aldı.

Fotoğraf: Reuters

11 numaralı seribaşı olan Williams, dört büyük tenis turnuvasından (grand slam) biri olan Wimbleden Açık Tenis Turnuvası’nın dördüncü turunda karşılaştığı İspanyol Carla Suarez Navarro’yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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Geçen yıl sezonun son Grand Slam’i olan ABD Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde hakeme hakaret eden Williams, raketini kırmış ve maçı kaybetmişti.

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