Kortun çimlerine zarar veren Serena Williams’a 8 bin sterlin ceza

Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nda sekizinci şampiyonluğu kovalayan ABD’li tenisçi Serena Williams (37), antrenmanda raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 8 bin sterlin (57 bin lira) para cezası aldı.
11 numaralı seribaşı olan Williams, dört büyük tenis turnuvasından (grand slam) biri olan Wimbleden Açık Tenis Turnuvası’nın dördüncü turunda karşılaştığı İspanyol Carla Suarez Navarro’yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Geçen yıl sezonun son Grand Slam’i olan ABD Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde hakeme hakaret eden Williams, raketini kırmış ve maçı kaybetmişti.