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Korsika sahilindeki silahlı saldırının nedeni: Plajda nüdist istemeyen esnaf

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Fransa’nın Korsika adasında bir kadının yaralandığı silahlı saldırının nedeninin plajdaki nüdistlere karşı çıkan bir esnaf olduğu açıklandı.

Fotoğraf: cntraveler.com

Porto-Vecchio yakınlarındaki Carattagio plajında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kadın kaçarken kalçasından yaralanmış, onlarca nüdist de plajdan kaçmak zorunda kalmıştı.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Fransız polisi, esnafın plajda nüdist istemediğini açıkladı.

Görgü tanıkları, adamın plajdaki nüdistleri giyinmeleri için tehdit ettiğini, talebin reddedilmesi üzerine tüfeğini çıkararak ateş etmeye başladığını anlattı.

Resmi olarak çıplaklar plajı olmayan Carattagio’yu nüdistler sıklıkla tercih ediyor.

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