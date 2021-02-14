Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı.

Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.

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Fotoğraf: DHA

23 Ocak sabahı, personeli Türk şirket tarafından sağlanan, Liberya bandıralı ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 kişiyi rehin alarak gemiyi terk etmişti. Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü. Gemi, dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine ulaşmıştı.

Yabancı bir şirkete ait, personelin Türk bir şirket tarafından sağlandığı gemi limana demirlemişti. THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen İsmailov’un cenazesi 27 Ocak’ta ülkesi Azerbaycan’a yollanmıştı.

Geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik, 28 Ocak’ta, kaçırılan 15 Türk denizciyle iletişim kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı. Denizcilerin kurtarılması için ilgili şirket ve ülkelerle işbirliği yapıldığı açıklanmıştı. 12 Şubat’ta denizcilerin kurtarıldığı açıklanmış, dün Türkiye’nin Abuja büyükelçiliğine ulaşmışlardı.

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Nijerya’nın başkenti Abuja’dan, Büyükelçi Melih Ulueren tarafından uğurlanan 15 Türk denizci, Türk Hava Yolları’nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla saat 06.15 sıralarında İstanbul’a geldi.

Denizcilerle ailelerin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşayan denizciler, uzun süre ailelerine sarılarak gözyaşı döktü.

Fotoğraf: AA

Geminin kaptanı Mustafa Kaya tüm yetkililere teşekkür ederek, “Şirketimiz korsanlarla olan pazarlıkta hep yanımızda oldu. Serbest kalmamız için ellerinden geleni yaptılar. Çok şükür bugün burada ailelerimizin yanındayız” dedi.

‘Kendimizi kilitledik’

Sürüngenler ve tehlikeli hayvanlarla aynı ortamda tutulduklarını söyleyen Kaya, eşi Sultan, oğulları Sarp Eren (9) ve Efe Enis Kaya (16) ile hasret giderdi.

Kaya, kaçırılma anı ve sonrasında yaşadıkları korku dolu 21 günü şöyle anlattı: “23 Ocak’ta Sabah 06:10 sıralarında açık denizde gemimize saldırdılar. Yaklaşık bir saat bir mücadele oldu ilk başta gemiye çıkmak için. Biz geminin hızını artırdık. Onları engellemek için çeşitli manevralar yaptık. Fakat ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Bizim onlara karşı hiçbir silahımız yoktu. Bir saat içinde gemiye çıkmayı başardılar. Geminin emniyetli bir yerine kendimizi kilitledik. Ancak beş saat sonunda kapıyı kırmaya çalıştılar. Spiral ile kestiler. Sürekli ateş ediyorlardı. İçeriye rastgele ateş ettiler. O sırada bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Karnından vurulmuştu. Çok üzgünüz. Ailesine baş sağlığı diliyoruz.”

‘Psikolojik baskı yaptılar’

Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Kaya şöyle devam etti: “Bir ormandaydık. Zor şartlar vardı. Başımızda sürekli silahlı adamlar vardı. Fiziksel olarak bir şiddet görmedik. Ancak müzakereler sırasında psikolojik olarak baskı yaptılar. ‘Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz’ dediler. Şirkemizin yaptığı uzun süren bir müzakere var. Bu müzakerelere ben de şahit oldum. Korsanlar ikna edildi. Daha sonra bir botla bizi şirketimizin belirlemiş olduğu emniyetli bir yerde serbest bıraktılar.”

21 yıldır kaptanlık yaptığını ve başına ilk defa bölye bir şey geldiğini söyleyen Kaya, “Mesleki olarak beni çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Belli bir süre ailemle zaman geçirmem, dinlenmem gerekiyor” dedi.

Umutsuzluğa kapılmadıklarını, devlete ve şirket yetkililerine güvendiklerini anlatan Kaya, “Mutlaka bizim arkamızda duracaklarını ve gerekli anlaşmaları yapacaklarına inandık. Arkadaşlarla da kendimizi o şekilde motive ettik” ifadelerini kullandı.

‘Kafamda silah, göğsüme basarak para saydılar’

Geminin aşçısı Mustafa Benklioğlu ise “Çok şükür ülkemizdeyim” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Yaşadıklarını anlatırken konuşmakta zorlanan Benklioğlu şunları söyledi: “Bu durumda ne söylenebilir, ne konuşulabilir bilmiyorum. Allah’a şükürler olsun. Bakanımız, Büyükelçimiz, herkes yardımcı oldu. 21 bir gün çok zordu. Hepimiz bir yerdeydik. Zor bir süreçti. Fiziki bir şiddet yoktu. Ama adamlar her an elinde silahla kafanda bekliyor. Sahilde takas yapıldı. Onlar parasını aldı. Bizi bota attılar. Adam, kafamda silahı, göğsüme basarak para saydılar.”

Denizcilerin isimleri şöyle: Kaptan Mustafa Kaya’nın yanı sıra Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz.