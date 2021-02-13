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Yaramazlara biraz batar!

Korsanlardan kurtarılan Türk denizciler büyükelçilikte

Nijerya açıklarında kaçırılmalarından 20 gün sonra kurtarılan 15 Türk denizci Türkiye’nin Abuja büyükelçiliğine ulaştı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bugün sabah saatlerinde altı, öğleden sonra ise dokuz denizci büyükelçiliğe ulaştı.

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Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, dokuz Türk gemiciyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileriyle karşıladı, telefonda aileleriyle görüştürdü.

Mozart gemisinin kaptanı Mustafa Kaya, “21 gün sonunda özgürlüğümüze kavuştuk, şu anda ailelerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa zamanda ailelerimize kavuşacağız” dedi.

Mürettebat, resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye dönecek.

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Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine giden Liberya bandıralı yük gemisi ‘Mozart’, 23 Ocak’ta korsanlar tarafından alıkonmuştu.

Korsanlar, biri Azerbaycanlı geri kalanı Türk 19 mürettebatın üçünü gemide bırakmış, Azerbaycanlı mürettebatı öldürmüş, 15’ini de kaçırmıştı. Türk denizciler dün kurtarılmıştı.

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