Korsan baskınına uğrayan Mozart gemisinde öldürülen Azerbaycan vatandaşı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu gemici Ferman İsmailov’un cenazesi, ülkesinin başkenti Bakü’ye gönderildi.

Fotoğraf: AA

23 Ocak sabahı ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 Türk personeli rehin alarak gemiyi terk etmişti. Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.

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Gemi, dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine ulaşmıştı. Yabancı bir şirkete ait, personelin Türk bir şirket tarafından sağlandığı gemi limana demirlemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Ocak’ta, korsanların henüz kimseyle temasa geçmediğini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre, Gabon’un başkenti Librevil’den sabaha karşı THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen İsmailov’un cenazesi, kargo aracına kondu.

Cenaze, işlemlerin ardından saat 07:30’da THY’nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gönderildi.