Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheliye tutuklama

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan H.H.B. yakalandı. 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Sosyal medyadan bir kadın sürücünün yolda korna çaldığı için tartıştığı bir kişi tarafından darp edildiği görüntünün ayınlanması üzerine polis harekete geçti. Akşam saatlerinde, ani fren yapmasının ardından arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, kadını iteleyip vurarak yere yıktıktan sonra çevredekilerin müdahalesi üzerine otomobiline binip uzaklaştı.
108 lira para cezası
Gözaltına alınan H.H.B.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 59. maddesinden (yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 lira para cezası kesildi.
Tutuklandı
Kadın sürücü Ş.A.’nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.