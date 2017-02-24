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Yaramazlara biraz batar!

Korkut Boratav: Türkiye ‘kâbus senaryosu’ içine sürüklenmekte mi?

 

Dış dünyada 2016 başlarında canlanan sermaye hareketleri, Türkiye’de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra durakladı. Bu şoka, sonraki ayların Türkiye’ye özgü olumsuzlukları eklenecekti: OHAL’in ekonomik uygulamaları, siyasî belirsizlikler, Eylül’de Moodys’in, sonra da Fitch’in Türkiye’nin kredi puanını ‘çöp’ düzeyine indirmesi…

Dünya ekonomisinde de olumsuz bir ortam oluşmaktaydı: Haziran’da Brexit, Kasım’da Trump’ın başkanlığı şoklarını, Aralık’ta FED’in faiz kararı izledi.

İç ve dış şokların birlikteliği karşısında Türkiye, sözü geçen “kâbus senaryosu” içine sürüklenmekte midir?

Korkut Boratav’ın yazısı

 

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