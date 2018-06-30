Korkunun gazeteciliğe faydası yok: Türk medyasında otosansür zirvede

Oxford Üniversitesi ve Reuters Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırmaya göre Türkiye medyasında otosansür zirvede: Gazetecilerin tamamı insan hakları ihlali haberi yaparken yargılanma korkusu yaşıyor.

Gazeteci Kemal Göktaş’ın yürüttügü araştırma 10 Aralık 2017 ile 13 Şubat 2018 arasında 133 gazeteciyle yapıldı.

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Hükümet yanlısı medyadada korku baskın

Gazetecilerin sadece üçte biri insan hakları ihlali haberi yaparken kendini özgür hissettiğini, üçte ikisi sıklıkla veya her zaman özgür hissetmediğini belirtti.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin haber yaparken yargılanmaktan korkmadığını söyleyen gazeteci ise yok: Yüzde 43.6’sı bu korkuyu çok sık, yüzde 31’i sık, yüzde 14’i bazan, yüzde 10.5’u ise nadiren korktuğunu belirtti.

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Hak ihlali haberi nedeniyle işini kaybetme korkusu hükümet yanlısı medyada yüzde 81.

İşsiz kalan gazetecilerin yeni iş ararken insan hakkı ihlaline ilişkin haber yapmış olmalarının iş bulmalarını olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 97 oldu.

Oto-sansür yaygın

“İnsan hakkı ihlalleriyle ilgili haberlerde oto-sansür ne sıklıkla yapılmaktadır?” sorusuna yüzde 32.3 ‘çok sık’, yüzde 41.4 ‘sık’, yüzde 13.5 ‘bazan’, yüzde 9 ‘nadiren’ ve yüzde 3.8 ‘hiçbir zaman’ yanıtını verildi.

Gazeteciler, insan hakkı ihlalleriyle ilgili haberlere engel olan nedenleri ise şöyle sıraladı: Yüzde 95.5 politik baskı, yüzde 74.4 medyadaki sahiplik yapısı, yüzde 64.7 yargı baskısı, yüzde 59.4 işini kaybetme korkusu, üzde 37.4 editoryal baskı, yüzde 18 kamuoyunun negatif tepkisi ve yüzde 18 habercilerin ihlal haberlerine ilgisizliği.