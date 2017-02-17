‘Korkunçtur yalnızlığımız’

Fransa’nın Nice kentindeki ‘La Prom’ sahilinde günbatımını izleyen insanlar. (Reuters/Eric Gaillard)
Yaramazlara biraz batar!
Kendilerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oyu vereceğini söyleyenlerin fazla olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet kanadından gelen “CHP terör örgütleriyle birlikte yürüyor” sözlerine yanıt verdi: “Acizliklerini gösteriyor. Neden ‘Evet’ dediklerini bu kadar açık söylemiyorlar.”
Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması kararnamesi yargı engeline ‘takılan’ ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını söyledi. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin ‘hukuki norm’lara uygun olacağını söyleyen Trump, kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. ABD başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada yeni kararnamenin sinyallerini şu sözlerle vermişti: “Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. […]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iade talebiyle ilgili dosyaların ABD’deki adli makamlara gönderilmediğini belirterek “Obama döneminde zamana oynandı” dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmalarının ardından yaptığı açıklama nedeniyle ifade verdi.
Aydın ve Keten, Nişantaşı’ndaki fakültelerinden meslektaşları ve öğrencilerinin içten vedasıyla ayrılmalarının ardından Diken’in sorularını yanıtladı.