‘Korkunçtur yalnızlığımız’

Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması kararnamesi yargı engeline ‘takılan’ ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını söyledi. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin ‘hukuki norm’lara uygun olacağını söyleyen Trump, kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. ABD başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada yeni kararnamenin sinyallerini şu sözlerle vermişti: “Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. […]