‘Korku filmi gibi’: İstanbul’un fırtına ve doluyla imtihanı 

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı durdurdu.

Saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da kararmaya başlayan hava, kısa sürede fırtınaya dönüştü.

Şiddetli fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımı neredeyse durma noktasına geldi.

Kenti yarım saat içinde ‘afet bölgesi’ne çeviren fırtına hakkında İstanbulluların Twitter’da paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;

dolu yağışıyla birlikte kayda başladım, sakinleşene kadar kayıtta kaldım. az hızlandırılmış hali ektedir. pic.twitter.com/6Te9jv3YzH

İstanbul'da yılın bu mevsiminde beliren bi doğa harikası 😄😄 pic.twitter.com/ocnoXpgGtv

Bayrampaşa’ya Hoş Geldiniz. Su derinliği 3.70’dir, bonesiz girmek ve atlamak yasaktır. Teşekkürler. pic.twitter.com/jj8QAcaDqu

Kente 15dk yağan dolu&Beşiktaş’ın hali.Neredeyse her #yağmur ‘da ortaya çıkan altyapı rezilliği için teşekkürler @istanbulbld , @Kadir__Topbas pic.twitter.com/R2OZiPhHSa

Nasil bir yagmur ve dolu..gecmis olsun istanbul’lular #yağmur pic.twitter.com/KPc8veI20i

— Sude_onur (@adalett2017) 27 Temmuz 2017