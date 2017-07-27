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‘Korku filmi gibi’: İstanbul’un fırtına ve doluyla imtihanı 

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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı durdurdu.

Fotoğraf: DHA

Saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da kararmaya başlayan hava, kısa sürede fırtınaya dönüştü.

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Şiddetli fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımı neredeyse durma noktasına geldi.

Kenti yarım saat içinde ‘afet bölgesi’ne çeviren fırtına hakkında İstanbulluların Twitter’da paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;

İstanbul’da fırtına: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı


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