‘Korku filmi gibi’: İstanbul’un fırtına ve doluyla imtihanı 

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı durdurdu.
Saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da kararmaya başlayan hava, kısa sürede fırtınaya dönüştü.
Şiddetli fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımı neredeyse durma noktasına geldi.
Kenti yarım saat içinde ‘afet bölgesi’ne çeviren fırtına hakkında İstanbulluların Twitter’da paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;
dolu yağışıyla birlikte kayda başladım, sakinleşene kadar kayıtta kaldım. az hızlandırılmış hali ektedir. pic.twitter.com/6Te9jv3YzH
— metin cihan (@metcihan) July 27, 2017
İstanbul'da yılın bu mevsiminde beliren bi doğa harikası 😄😄 pic.twitter.com/ocnoXpgGtv
— CON SINOV (@10uncukoylu) July 27, 2017
Bayrampaşa’ya Hoş Geldiniz. Su derinliği 3.70’dir, bonesiz girmek ve atlamak yasaktır. Teşekkürler. pic.twitter.com/jj8QAcaDqu
— Korti (@Kortilicius) July 27, 2017
Kente 15dk yağan dolu&Beşiktaş’ın hali.Neredeyse her #yağmur‘da ortaya çıkan altyapı rezilliği için teşekkürler @istanbulbld, @Kadir__Topbas pic.twitter.com/R2OZiPhHSa
— İst. Kent Savunması (@KentSavunmasi_) July 27, 2017
Nasil bir yagmur ve dolu..gecmis olsun istanbul’lular #yağmur pic.twitter.com/KPc8veI20i
— Sude_onur (@adalett2017) 27 Temmuz 2017
On dakikalık yağmur istanbul halkının kabusu oldu!!! pic.twitter.com/xcu7yhFHBR
— #NeMutluTürkümDiyene (@Gercekhalkhaber) 27 Temmuz 2017
Bugün de ölmedik.An itibari ile #istanbul #dolu pic.twitter.com/cZyMkkxud4
— Hasan Emir IŞIK (@HasanEmirsk) 27 Temmuz 2017
Tatile gidemeyenlere dev hizmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden…
Hayaldi gerçek oldu (!) #yağmur #istanbul pic.twitter.com/BcQm8S99wE
— Miray Özbilek (@mryozblk) 27 Temmuz 2017
Şuan Taksim Tüneli pic.twitter.com/n4Ea7dGEDt
— Rıfat Doğan (@RifatDogann) July 27, 2017
işte o an! #yagmur #İstanbul #yagmur #yangın #haydarpaşa pic.twitter.com/kbNH1LTxsz
— Sim.giL (@simmgil) July 27, 2017
#istanbuldayağmur sonrası #yangın burası Sütlüce .. Korkunç pic.twitter.com/AX41nCMfN7
— Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) July 27, 2017
100 metre yol boyunca gördüklerim. 🙁 pic.twitter.com/H4EhshGUxo
— Nilay 🍃 (@RolllerBlade) July 27, 2017
Yolcular şoföre can yeleği soruyor. Kazlıçeşmedeyiz pic.twitter.com/ulkpvHpx4H
— Sinem Uğurlu (@csinemugurlu) July 27, 2017
Bagajda can yeleği, bot taşımak şartı gelecek. #yağmur #istanbul pic.twitter.com/DF0wOgSs5N
— votk@ (@egtazzi) 27 Temmuz 2017
#yagmur #istanbul şişli osmanbeyde mezarlık durağı çöktü. 4 kişi göçük altından çıkarıldı pic.twitter.com/THdtp5sdfK
— medet (@med_mdt) 27 Temmuz 2017
Beylikdüzü Avcılar arası yoğun yağmur ve dolu yağışı başladı durum berbat@radyotrafik @ibbtrafikradyo #istanbul #sondakika pic.twitter.com/WIbl5McOLs
— Engin (@enginozer_tr) 27 Temmuz 2017
Tophane’de ağaç devrildi, Karaköy yönü ulaşıma kapandı. Su seviyesi yükseliyor. @ibbBeyazmasa #istanbul #dolu #fırtına pic.twitter.com/FxZGCYmkqF
— Emre Haydaroglu (@emrehaydar) July 27, 2017
Venedik’i Karaköy’e getirdik. Galataport bitince yeraltı otoparkına denizaltılarınızı park edebileceksiniz pic.twitter.com/R4vuJOiaGs
— Yaşar Adanalı (@ysrdnl) July 27, 2017
Korku filmi gibi! Haydarpaşa Limanı’nda devrilen dev bir vinç nedeniyle yangın çıktı! pic.twitter.com/PWtG9ypA3K
— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 27, 2017
Istanbul hail storm. pic.twitter.com/PJlew9a0jy
— Nick Ashdown (@Nick_Ashdown) July 27, 2017
Haydarpaşada yangın var 🤔🤔 #yağmur pic.twitter.com/aolPALe4K7
— Cebrail Keklik (@CebraillKeklik) July 27, 2017
— musa ozugurlu (@musaozugurlu) July 27, 2017
Atasehir insaat iscilerinin kaldigi santiyeler pic.twitter.com/XT7rca1ETz
— Feramuz (@Feramuzz) July 27, 2017
Dolu dinmiyor… pic.twitter.com/QrEs2eMri2
— M. İrem Afşin (@iremafsin) July 27, 2017
Burası İstanbulun göbeği Yenikapı İDO terminali ve vatandaşın maruz bırakıldığı hal.Feribottan inen burayı bu şekilde geçmek durumunda!! pic.twitter.com/JhkXVEvIBa
— Elif Çakır (@elifcakirr) July 27, 2017
Denizin kenarında su baskını. 5 dakikada Kabataş havuz oldu. Mimar Sinan’ın da selamı var. pic.twitter.com/cABvSmQ6tb
— Emine Çaykara (@eminecaykara) July 27, 2017
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cam masalar kırıldı. Fourseasons Otel bahçesinden görüntü bu. pic.twitter.com/RDRE5291nV
— Mücahit Avcı (@avcimucahit) July 27, 2017
@nihatsirdar Yenikapı-Bursa Feribotu’nun iniş rampası kırıldı.İskelede bekliyoruz. pic.twitter.com/zwsPfQTS7b
— Murat Erdoğan (@muraterdogn) July 27, 2017
Istanbul experiencing very odd whether conditions in the middle of the summer pic.twitter.com/PrMeJcrKiS
— Engin Bas (@enginbas) July 27, 2017
AKP’li Beyoğlu Belediyesinin aylardır süren İstiklal Caddesindeki alt yapı çalışması ilk meyvesini verdi. Müjde! Artık bir nehrimiz var. pic.twitter.com/24jli8Zmgi
— Asli Kazan (@perapea) July 27, 2017
@Mikdatca pic.twitter.com/t9A4TlKzRt
— yasemin yurgakbulut (@yaseminyurga) July 27, 2017
An itibariyle mabed… pic.twitter.com/VRELkTqK6E
— çArşı (@forzabesiktas) July 27, 2017
Taarruz altındayız. Doğa inanılmaz, biz değiliz. pic.twitter.com/hNuCGJWhEB
— Çiğdem SAYGILIER (@cigdemsaygilier) July 27, 2017
#metrobüs, #mecidiyeköy ; misket büyüklüğünde dolu @Gunes_abla @F_Asena21 @bisikletzen pic.twitter.com/mm8U1nshJy
— #renkli1kuş ☮️🏳️🌈 (@renkli1kus) July 27, 2017