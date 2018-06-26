Korgeneral Temel’in köyünde yanıtsız soru: ‘Apolet söken’ İnce’ye bir oyu kim verdi?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in köyünden İnce’ye bir oy çıktı. Köylüler oyun sahibini merak ediyor.

İnce, katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirdiği sözlerini alkışlayan Temel’in için “Apoletlerini sökeceğim” demişti.

Reklam

Temel’in Bayburt’un Taht köyünde 24 Haziran’da 153 seçmen sandık başına gitti.

Seçmenlerden 145’i Erdoğan’a, dördü Meral Akşener’e, üçü Temel Karamollaoğlu’na oy verdi. Köyde İnce’ye yalnızca bir oy çıktı.

Reklam

DHA’nın haberine göre Taht köyünde yaşayanlar, İnce’ye çıkan bir oyu kimin kullandığını merak ediyor. Oyun sahibi çıkmayan köyde herkes birbirine oyu kimin kullandığını soruyor.

Köylülerden Cengiz Gürbüz, İnce’nin çıkışının rahatsızlık yarattığını belirterek “Her halde köyümüz ona bir oyu hibe etmiştir diye düşünüyoruz” diyerek oyun sahibi bilmediklerini dile getirdi.