Korgeneral Aksakallı’nın ifadesi: Halisdemir’den Terzi’yi öldürmesini istedim

Darbe girişimi gecesi Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) basılmasına ilişkin davada ifade veren Korgeneral Zekai Aksakallı, ÖKK’da komutayı ele almak isteyen tuğgeneral Semih Terzi’yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir’e ‘vur emri’ verdiğini söyledi.

Halisdemir, Terzi’yi vurduktan sonra binbaşı Fatih Şahin ve üsteğmen Mihrali Atmaca’nın kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Şahin ifadesinde “‘Ah’ sesi duydum, düşen bir silüet gördüm” demişti.

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren Aksakallı, “Semih Terzi babası hasta olduğu için izin istedi, babası hasta olduğu için izin verdim. 2’inci başkan toplantıyı terk edince bir sorun olduğunu anladım. Ömer Halisdemir ile sekiz kez görüştüm. Terzi’yi öldürmesini istedim. ‘Terzi hain’ dedim. Özel Kuvvetlerde darbeye katılanların oranı yüzde 5’tir” dedi.

‘Partigöç’ün yüzü kıpkırmızı olmuştu’

Aksakallı, şunları söyledi: “Semih Terzi’nin 15 Temmuz günü babasının rahatsızlığı için kendisinden izin istediği, Yaşar Güler’in önüne bir not gelince ayrıldığını anlattı. Mehmet Partigöç’ü gördüğünü ve yüzünün kıpkırmızı olduğunu gördüğünü, bir şeylerin ters gittiğini anladığını anlattı. Çok ağır sonuçları olacağından bahsetmesine rağmen Albay Ümit Bak’ın oralı olmadığını anlattı.”