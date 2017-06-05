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Körfez’in ‘sırt çevirdiği’ Katar’a ABD’den ‘övgü’: Bize destekleri için minnettarız


 

ABD, Körfez’de yedi ülkenin diplomatik tecrite aldığı Katar’a ‘övgü yağdırdı.’

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD’li yetkililer ise sorunun diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

‘Minnettarız’

Ancak ABD ordusundan yapılan açıklamada Katar’ın ‘bölgesel güvenliğe sabırla bağlı olduğu‘ belirtilirken, bazı ülkelerin Katar’a hava sahasını kapatmasının ABD uçuşlarını etkilemediği belirtildi.

Reuters’a konuşan ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanı Damien Pickart, tüm uçuşların planlandığı gibi devam ettiğini kaydederek, “ABD ve (IŞİD karşıtı) koalisyon Katarlılara uzun zamandır varlığımıza destek verdikleri ve bölgesel güvenliğe sabırla bağlı oldukları için minnettardır” ifadelerini kullandı.

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