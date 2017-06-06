Körfez’in diplomatik tecrite aldığı Katar, ‘oturup konuşmak’ istiyor

Yedi ülkenin diplomatik tecrite aldığı Katar, krizin çözümü için diyaloga açık olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

‘Mesele kavgayla çözülmez’

CNN International’a konuşan Kadar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammin bin Abdülrahman el-Tani, “Oturup konuşmaya istekliyiz” dedi.

Katar’ın diplomasiye inandığını ve Ortadoğu’da barışı tesis etmek istediğini dile getiren el-Tani, “Aynı zamanda terörle mücadeleyi ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada süper güç değiliz. Meselelerin kavgayla çözüleceğine inanmıyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan: Amacımız Katar’ı incitmek değil

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri de, yaptığı açıklamada amaçlarının Katar’ı incitmek olmadığını kaydederek, “Bir seçim yapmaları gerekiyor. Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi grupları desteklemeyi bırakması gerekiyor” ifadelerini kullandı.