Körfez’i anan Katarlı bakan Türk şirketlere göz kırptı: Daha fazla fırsat çıkabilir

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim, ülkeye abluka uygulayan dört ülkenin Katar’da iş yapmayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine daha fazla fırsat çıkabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere Katar’ı terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle ablukaya almıştı. Bazı Afrika ülkeleri de ablukaya katılmıştı.

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Abluka nedeniyle gıda sıkıntısı baş gösteren Katar’ın imdadına İran ve Türkiye koşmuştu. İki ülke hava ve deniz yoluyla Katar’a gıda göndermişti.

Katar’a gidenler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara’da Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim’le görüşmesinin öncesinde, Katarlı bakanla yıl sonuna kadar ve uzun vadeli ekonomik ilişkileri konuşacaklarını söyledi.

Ekonomi bakanı, Katar’a gönderilenle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemiyle Katar’ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti. Bundan sonra da Katar’ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz.”

‘Aksama yok’

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ise, ülkesinin deniz ve hava yoluyla ticaretinin hiçbir aksama olmadan devam ettiğini söyledi.

“Türkiye ablukanın ilk saatlerinden itibaren bizimle birlikte oldu, her türlü yardımımıza koştu. Türkiye bizim için yatırım ve ticaret açısından stratejik bir ortaktır” diyen Katarlı bakan, Varlık Fonu ile Katar arasında işbirliğinin mümkün olup olmadığına dair soruya şu cevabı verdi: “Katar varlık fonunun ve katar özel sektörünün Türkiye’de yatırımları hali hazırda bulunuyor. Birçok alanda birçok konuda yeni yatırım yapılabilir. Türkiye tarafıyla önümüzdeki dönemde ortak yatırımlar konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”

Türk şirket vurgusu

Casim, Türk şirketlerinin krizden kârlı çıkabileceğine dikkati çekti: “Türk şirketleri çalışmalarını yürütüyor dünya kupası olsun altyapı projeleri olsun veya diğer konularda aksama öngörmüyoruz. Ancak dört ülkenin şirketlerinin bundan sonraki işlerde yer almayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine Katar’da çok daha fazla fırsat çıkabilir.”

Zeybekci’nin Avusturya ziyareti

Öte yandan Zeybekci’ye Avusturya ziyareti de soruldu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Zeybekci’nin darbe girişiminin yıl dönümündeki düzenlenecek bir etkinlik için ülkeye girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

Zeybekci, bu ay içinde ülkeye ziyaret yapacağını söyledi: “Avusturya’yla ikili ticari ilişkiler 2,6 milyar dolar civarında, yılsonunda 3 milyar dolar hedefliyoruz. Ben ya pozitif konuşmayı ya da susmayı tercih ederim. Avusturya Türkiye için önemli ticari bir ortaktır. İki ülke her zaman birbirleriyle diyalog içinde olmalı ekonomik konuları birbirleriyle istişare edebilmelidir. Bu ay içinde Avusturya’ya bir ziyaretimiz olacaktır. Sanırım bu ay içinde gerçekleşecek.”