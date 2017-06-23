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Körfez’den Katar’a 10 gün mühlet: Türk askeri üssünü ve El Cezire’yi kapatın


 

Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’dan 13 maddelik talepte bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’den gelen talepler arasında Türkiye’nin Katar’daki askeri üssün kapatılması da yer alıyor.

Dört ülke Katar’dan El Cezire’nin faaliyetlerini sonlandırmasını, İran’la ilişkileri zayıflatmasını, Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide, Hizbullah ve Şam Fetih Cephesi desteği kesmesini talep etti.

Kuveyt tarafından Katar’a iletilen listedeki talepleri yerine getirmesi için Doha yönetimine 10 gün süre verildi.

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