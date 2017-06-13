Körfez ülkeleri Türkiye’ye üç maddeyle duruşlarını anlatıp, ‘Tercihini yap’ demiş

Katar’ı teröre destek olduğu gerekçesiyle ulaşım ve diplomasi ablukasına alan Körfez ülkelerinin Türkiye’ye üç maddede kendi çizgilerini özetleyip, ‘Tercihini yap’ mesajını verdiği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid bin Abdul Karim el Khereiji, BAE’nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen el Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ana gündemi Katar’dı.

Körfez’deki krizden önce Türkiye’yle Katar arasında imzalanan anlaşmayla, Katar’a daha önce geçici olarak açılan üs kalıcı hale getirilecek, Katarlı jandarmalara eğitim verilecekti. Ayrıca üsteki Türk askeri sayısı da artırılacaktı. Krizin ardından anlaşma apar topar Meclis’e getirilmişti. Çıkan haberler üsse 200-250 askerin yanı sıra savaş uçağı ve gemilerinin de gideceğini ileri sürmüştü.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Çavuşoğlu’nun dün Körfez ülkelerinin temsilcileriyle görüşmesinde, temsilcilerin Türkiye’den güvence istediği, kendi duruşlarını da üç maddeyle özetlediği belirtildi. Buna göre ülkeler şu çizgide buluştu:

* “Katar’ın verdiği sözlere uymaması nedeniyle bu noktaya gelindi; bir daha aynı şekilde davranmamasının garanti altına alınması lazım.”

* “Bundan sonra Körfez ülkelerinin kaybedecek zamanı yok.”

* “Bu süreçte, Türkiye’nin de bizimle birlikte olmasını arzu ederiz.”

Haberde, Türkiye’nin askeri üssün Katar krizinde yer almayacağına dair güvence verdiği de ileri sürüldü.

‘Aktif olmayacak’

Geçtiğimiz hafta sonu ise Türkiye’ye gelerek temaslarda bulunan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife de, ‘Türkiye’nin Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki krizde aktif olmayacağı yönünde’ garanti verildiğini söylemişti.

Bakan, kendisine görüşmede bu üssün tüm Körfez ülkelerini olası tehlikelere karşı korumak üzere kurulduğunun aktarıldığını belirterek, Türkiye tarafından kendilerine, “Son gelişmelerle (Katar) ilgisi yoktur” denildiğini söylemişti.