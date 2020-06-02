Körfez ülkeleri tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi altı ülkenin düşen petrol fiyatları ve corona virüsü salgını nedeniyle tarihlerinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

IIF, salgının başarıyla kontrol altına alınması ve tedbirlerin gevşetilmeye başlamasına rağmen, körfez ülkelerinde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 4.4 daralacağını açıkladı.

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Yönetimlerin bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısması petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklanan zararın karşılanması açısından faydalı olsa da, bütçe açığının GSYH’ye oranının 2019’daki yüzde 2.5’ten 2020’de yüzde 10.3’e yükselmesi bekleniyor.

Suudi merkez bankası dün özel sektöre destek olabilmeleri için yerel bankalara 13.3 milyar dolar ek kaynak ayırdıklarını belirtti. Nisan ayında salgın nedeniyle tüketici harcamaları sert düşüş göstermişti.

IIF’ye göre, bölgesel bankacılık sistemi güçlü likidite ve sermaye birikimiyle kırılgan olmaktan uzak, batık kredi oranları da görece düşük.

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Bölgenin en büyük ekonomisi Suudi Arabistan GSYH’de bu yıl yüzde 4’lük daralma görebilir. Bütçe açığının da yüzde 13’e yükselmesi bekleniyor.