Körfez, Katar’a ‘şart koştu’: Teröre desteğe son verirseniz diyalog kurarız

Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’la diyaloğa, yalnızca teröre desteğe son vermeleri halinde hazır olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, terörizmi finanse ettiği gerekçesiyle Katar’a ekonomik boykot başlatmıştı.

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Konuyla ilgili Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve Mısır’dan mevkidaşlarıyla açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el-Kalifa, “Terörizmi finanse etmesi ve aşırıcılığı durdurması, başka ülkelerin içişlerine katılmayacağını taahhüt etmesi ve 13 talebe karşılık vermesi haline Katar’la diyaloğa hazırız” diye konuştu.

Katar, daha önce 13 maddeden oluşan talep listesini reddetmişti.