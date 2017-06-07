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Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta


 

Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığı Katar, gıda ve su temin etmek için İran ve Türkiye’yle temas halinde.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Ablukaya son destek Ürdün’den gelmişti.

Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Katar sıkıştı, gıda tedarikçisi arıyor

Kara komşusu Suudi Arabistan ve Basra Körfezi komşusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’ın birinci sıradaki tedarikçileri konumunda ancak iki ülkenin ulaşım ablukası ve ticareti durdurması Doha’yı gıda ve su tedarikinde zora sokabilir.

Reuters’a konuşan ancak konunun hassasiyeti nedeniyle kimliğini açıklamayan Katarlı bir yetkili, “İran, Türkiye ve diğer ülkelerle konuşuyoruz” derken, gıda tedarikinin Katar Havayolları’na ait kargo uçaklarla sağlanabileceğini söyledi.

Yetkili, Katar’ın şu an için piyasada yeterince gıda ürünü bulundurduğunu, ayrıca hükümetin Doha’da da geniş çaplı gıda stokunun olduğunu söyledi.

Türkiye Katar’a sırt dönmedi

Türkiye, her ikisi de müttefiki Suudi Arabistan ile Katar arasında şu zamana kadar uzlaştırma siyaseti izledi, arabuluculuk için taraflarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar’ın ‘terör zanlısı’ olarak gösterilmesinin doğru olmadığını söyleyip bu krizin arkasında ‘kimin olduğunu’ da henüz bulamadıklarını açıklamıştı.

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Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta

  Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığı Katar, gıda ve su temin etmek için İran ve Türkiye’yle temas halinde. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk […]

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