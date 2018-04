Kore’deki buluşmada Kim’le Moon el ele: ‘Yeni bir tarih başlıyor’

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in sınırda bir araya gelerek, 2007’den bu yana bir ilke imza attı. Kore Savaşı’nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı.

Sputnik’in haberine göre, öncesinde nükleer denemelerin durdurulması, sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini ilişkilerin geliştirilmesi ve nükleer silahsızlanma oluşturuyor. Masadan barış anlaşmasıyla kalkılması umudu da var.

