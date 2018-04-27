Kore’deki buluşmada Kim’le Moon el ele: ‘Yeni bir tarih başlıyor’

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in sınırda bir araya gelerek, 2007’den bu yana bir ilke imza attı. Kore Savaşı’nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı.

Sputnik’in haberine göre, öncesinde nükleer denemelerin durdurulması, sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini ilişkilerin geliştirilmesi ve nükleer silahsızlanma oluşturuyor. Masadan barış anlaşmasıyla kalkılması umudu da var.

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Live: First inter-Korean summit takes place in over a decade https://t.co/4Bj6JnOJjD — Ruptly (@Ruptly) 26 Nisan 2018

1910- 1945 arasındaki Japonya sömürgesi dönemini takip eden 1950-1953 Kore Savaşı’ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri ilk kez ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunan Barış Evi’nde bir araya geldi.

Kim’e, ülkeyi Güney Kore’nin şubatta ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden kardeşi Kim Yo-Jong’un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam’ın da bulunduğu dokuz kişilik delegasyon eşlik ediyor.

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Güney Kore’nin yedi kişilik heyetindeyse savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alıyor.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon’un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.