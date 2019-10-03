Kore gazisi, Güney Kore ziyaretinde 69 yıllık fotoğrafıyla karşılaştı

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore gazisi 89 yaşındaki Kasım İlkimen, Güney Kore’nin daveti üzerine 69 yıl sonra bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul’deki Barış Müzesi’ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

Fotoğraf: DHA

Nikfer Mahallesi’nde çiftçi olan dört çocuk, 19 torun sahibi Kasım İlkimen, Çanakkale Gelibolu Topçu Taburu’nda er olarak askerliğini yaparken, 1950 yılında, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması üzerine, Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerden oluşturduğu barış gücünde yer aldı. Kore’de 16 ay görev yapan İlkimen, kolundan vurularak ‘Kore gazisi’ unvanı aldı.

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Savaştan 69 yıl sonra Güney Kore’nin daveti üzerine kendisine refakat eden torunu Emine Dermenci ile birlikte, Güney Kore’nin başkenti Seul’e ulaşan İlkimen’i havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri karşıladı. İlkimen, Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezdi, daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi’ne götürüldü.

Fotoğrafını görünce şaşkına döndü

Barış Müzesi’ni gezen İlkimen’in, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkına döndü.

Fotoğrafı görünce 69 yıl öncesine giden İlkimen, duygusal anlar yaşadı. Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce hatıra fotoğrafları çektirmek için sıraya girdi.

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Fotoğraf: DHA

İlkimen, şöyle konuştu: “Müzede gezerken, gördüğüm bir fotoğrafta adeta donakaldım. Çünkü sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında, 69 yıl önce çekilen fotoğrafın bana ait olduğunu gördüm. Topçu olarak görev yaparken, savaş bölgesine fotoğraf çekenler geliyordu. Başımda miğfer, ağzımda pipo varken fotoğrafım çekilmiş. Kimin çektiğini ise hatırlamıyorum. Daha çok fotoğraf çekmeye Amerikalılar geliyordu. Müzedekilere fotoğrafın bana ait olduğunu söyleyince, herkes şaşkına döndü. Bana büyük ilgi gösterip, saygı duydular.”

İlkimen bir haftalık Kore gezisinin ardından memleketi Tavas’a döndü.