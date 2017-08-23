Koray Aydın duyurdu: Adayımız Akşener; anketlerde Erdoğan geride

Eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in adaylığını koyacağını söyledi.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

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Son olarak MHP’li eski vekil Koray Aydın da yeni partide yer alacağını ilan etmişti.

FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Aydın, Küçükkaya’nın “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” sözlerine “Evet” diyerek yanıt verdi.

MHP’den ayrılığı için “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” diyen Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Akşener karşısında gireceği ilk seçimi kaybedeceğini savundu.

Aydın şöyle konuştu: “Anketlere göre; tüm partiler kendi adayını çıkardığı takdirde bile Erdoğan ilk turda seçilemiyor. İkinci tura da Akşener’in çıkacağı kesin görülüyor. Bu turda Erdoğan, Akşener karşısında kazanamaz. Tayyip bey 15 yıldır ülkeye hizmet ediyor. Güzel yaptığı şeyleri de görmezden gelmek olmaz. Ancak isteyen herkesle Meral Akşener’in seçimi kazanacağına dair iddiaya girerim.”