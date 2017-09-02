‘Kör Niko’ tartışmasında söz Bahçeli’nin: Gündemde öne geçti, ona yanıyorum

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin düzenlediği ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç partili için “Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler” sözlerine açıklık getirdi.

AKP, ‘Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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Bahçeli durumu “Türkiye’de içki içmek isteyen varsa, içecek çok meyhane var. Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler” sözleriyle değerlendirmişti.

‘Koro olduğu gibi solo da şarkı okunabilir’

Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan Bahçeli sözlerine “İstanbul’da çok sayıda tarihi meyhane vardır, bunlarda biri de Kör Tiko’dur” diye başladı.

Dilinin sürçtüğünü fark eden ve yanındakilerden isim için yardım isteyen Bahçeli şöyle devam etti: “Nikodur. Dilimin sürçmesi yerini bilmememdendir. Belirli çevreler saat 6’dan sonra rakı başladıklarında nerede ne olduğunu bilir. Meyhaneyi akşam mekan tutanlar sazlı sözlü eğlenceye de girebilirler. Koro olduğu gibi solo da şarkı okunabilir. Kör Niko Türkiye’nin gündeminde öne geçti, ona yanıyorum.”

‘Kör Niko’ tartışması

Kör Niko Meyhanesi’nin aslında meyhane müziklerinin toplandığı bir albüm ismi olduğu ortaya çıkmış, Bahçeli’nin de bu albüme referans verdiği iddia edilmişti. Bir başka iddia da, MHP liderinin, Kumkapı’da yer alan tarihi Kör Agop Meyhanesi’ni anlatmak istediğine yönelikti.

MHP’li kaynaklar ise, Bahçeli’nin Tarık Buğra’nın ‘Küçük Ağa’ romanındaki Niko karakterine gönderme yaptığını açıklamıştı.